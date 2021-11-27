Работа для девушек в Европе | Эскорт вакансии

Italy Escort Tours
Топ эскорт — агентство Италии
приглашает вас на работу!
🇮🇹 РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹
Сити туры много городов!
Наши условия сотрудничества:
• Тур от 2-х недель (города Италии)
• Доход от 1000€ ежедневно
• 30 минут — 150€
• час — 200€
Работа 60/40, 60% — девушке
Расход возвращаем 40%(авиа,проживание и т.д)
Сайт, качественная реклама
Многолетний опыт работы в сфере эскорта
Наработанная база клиентов
Постоянная поддержка и помощь
Большое количество заказов(4-8часов ежедневно)
Уважительное отношение к каждой девушке
Безопасность 💯(все гости постоянные)
Требование к девушкам💁♀:
Самое главное условие — это наличие качественного портфолио от фото зависит 90% успешности тура.
Возможна кредитация: наличие эффектного портфолио🔥
КОНТАКТЫ:
WhatsApp: https://wa.me/79101580480
Telegram: — https://teleg.eu/Versaillesstars
Сайт: www.versailles-escort.com/
#Европа #Италия
27.11.2021
#Эскорт #Эскорт_туры
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/italy-escort-tours/93906/komsomolka/
Топ эскорт — агентство Италии
приглашает вас на работу!
🇮🇹 РАБОТА В ИТАЛИИ 🇮🇹
Сити туры много городов!
Наши условия сотрудничества:
• Тур от 2-х недель (города Италии)
• Доход от 1000€ ежедневно
• 30 минут — 150€
• час — 200€
Работа 60/40, 60% — девушке
Расход возвращаем 40%(авиа,проживание и т.д)
Сайт, качественная реклама
Многолетний опыт работы в сфере эскорта
Наработанная база клиентов
Постоянная поддержка и помощь
Большое количество заказов(4-8часов ежедневно)
Уважительное отношение к каждой девушке
Безопасность 💯(все гости постоянные)
Требование к девушкам💁♀:
Самое главное условие — это наличие качественного портфолио от фото зависит 90% успешности тура.
Возможна кредитация: наличие эффектного портфолио🔥
КОНТАКТЫ:
WhatsApp: https://wa.me/79101580480
Telegram: — https://teleg.eu/Versaillesstars
Сайт: www.versailles-escort.com/
#Европа #Италия
27.11.2021
#Эскорт #Эскорт_туры
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/italy-escort-tours/93906/komsomolka/
WhatsApp.com
Share on WhatsApp
WhatsApp Messenger: More than 2 billion people
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
Работа для девушек в Париже
⚘ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!⚘
🇨🇵Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!
🇲🇫Помогаем с пересечением границ!
🇲🇫 Тур от 2-х недель.
Работа на апартаментах.
После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
Документы все при Вас.
Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.
НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.
💚Реклама за счёт агенства;
💚Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные;
💚Работа в апартаментах в центре! Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности.
По желанию можно жить с подругой);
💚Расходы (кредитация) 50/50
💚Работа 50/50;
💚Безопасность!
🔥WhatsApp +201066437962🔥
11.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/rabota-dlya-devushek-v-parizhe/63944/komsomolka/
⚘ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!⚘
🇨🇵Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!
🇲🇫Помогаем с пересечением границ!
🇲🇫 Тур от 2-х недель.
Работа на апартаментах.
После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
Документы все при Вас.
Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.
НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.
💚Реклама за счёт агенства;
💚Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные;
💚Работа в апартаментах в центре! Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности.
По желанию можно жить с подругой);
💚Расходы (кредитация) 50/50
💚Работа 50/50;
💚Безопасность!
🔥WhatsApp +201066437962🔥
11.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/rabota-dlya-devushek-v-parizhe/63944/komsomolka/
Комсомолка ворк
Работа для девушек в Париже | Комсомолка ворк
Внимание! Работа для девушек в Париже перейди чтобы узнать подробнее, плюс сравни предложение с аналогичными других работодателей!
ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК, ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАС
МЫ это Элитное агентство работаем с 2008 года!
Помогаем с оформлением визы, предоставляем трансфер!
Наши гости это высококлассные щедрые мужчины, которые желают приятно провести время в обществе красивой и интеллектуальной девушки!
С нами вы сможете воплотить все свои желания и мечты в реальность!
Лучшие условия работы, круглосуточная поддержка, учитываем все ваши пожелания при работе!
Ежедневные выплаты!
Встречи с постоянными гостями!
Жильё предоставляем МЫ, рекламу оплачиваем МЫ!
Успевай! Исполни свою мечту 🌹♥️
https://teleg.eu/lovely_tours
https://wa.me/+33755245246
13.01.2022
#работа_для_девушек #работа_зарубежом #эскорт_работа
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/vysokij-zarabotok-luchshie-usloviya-dlya-vas/15385/paris2008/
МЫ это Элитное агентство работаем с 2008 года!
Помогаем с оформлением визы, предоставляем трансфер!
Наши гости это высококлассные щедрые мужчины, которые желают приятно провести время в обществе красивой и интеллектуальной девушки!
С нами вы сможете воплотить все свои желания и мечты в реальность!
Лучшие условия работы, круглосуточная поддержка, учитываем все ваши пожелания при работе!
Ежедневные выплаты!
Встречи с постоянными гостями!
Жильё предоставляем МЫ, рекламу оплачиваем МЫ!
Успевай! Исполни свою мечту 🌹♥️
https://teleg.eu/lovely_tours
https://wa.me/+33755245246
13.01.2022
#работа_для_девушек #работа_зарубежом #эскорт_работа
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/vysokij-zarabotok-luchshie-usloviya-dlya-vas/15385/paris2008/
WhatsApp.com
Share on WhatsApp
WhatsApp Messenger: More than 2 billion people
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
Работа для девушек в Париже
⚘ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!⚘
🇨🇵Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!
🇲🇫Помогаем с пересечением границ!
🇲🇫 Тур от 2-х недель.
Работа на апартаментах.
После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
Документы все при Вас.
Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.
НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.
💚Реклама за счёт агенства;
💚Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные;
💚Работа в апартаментах в центре! Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности.
По желанию можно жить с подругой);
💚Расходы (кредитация) 50/50
💚Работа 50/50;
💚Безопасность!
🔥WhatsApp +201066437962🔥
13.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/france/rabota-dlya-devushek-v-parizhe/63944/komsomolka/
⚘ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ПАРИЖ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!⚘
🇨🇵Мы подберем условия, которые устроят тебя! Плюсы очевидны! Выбрав нас, твоя жизнь вскоре изменится до неузнаваемости! Твое обеспеченное будущее зависит только от тебя!
🇲🇫Помогаем с пересечением границ!
🇲🇫 Тур от 2-х недель.
Работа на апартаментах.
После каждого клиента девушка получает деньги на руки.
Документы все при Вас.
Средний заработок за тур 10 000 – 20 000 евро.
НЕТ ПОРТФОЛИО? – НЕ БЕДА! АГЕНТСТВО ДЕЛАЕТ ФОТОСЕТ ДЛЯ ДЕВУШЕК ПО ПРИЕЗДУ В ПАРИЖ.
💚Реклама за счёт агенства;
💚Отличная клиентская база, все мужчины аккуратные;
💚Работа в апартаментах в центре! Есть отличная возможность увидеть все шикарные достопримечательности.
По желанию можно жить с подругой);
💚Расходы (кредитация) 50/50
💚Работа 50/50;
💚Безопасность!
🔥WhatsApp +201066437962🔥
13.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/france/rabota-dlya-devushek-v-parizhe/63944/komsomolka/
Комсомолка ворк
Работа для девушек в Париже | Комсомолка ворк
Внимание! Работа для девушек в Париже перейди чтобы узнать подробнее, плюс сравни предложение с аналогичными других работодателей!
Туры во Францию
🇫🇷 Франция 🇫🇷
Работа в апартаментах по системе сити-тур (проживание бесплатно), туры по городам Франции
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 (расходы наши — проживание, реклама, ваши — проезд)
⚜ Стоимость часа 250 💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре (бесплатное)
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
⚜ Для тех, кто в Москве помогаем делать крутую фотосессию и видео ролик!
whatsapp +356 9994 5252
17.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/tury-vo-francziyu/110922/komsomolka/
🇫🇷 Франция 🇫🇷
Работа в апартаментах по системе сити-тур (проживание бесплатно), туры по городам Франции
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 (расходы наши — проживание, реклама, ваши — проезд)
⚜ Стоимость часа 250 💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре (бесплатное)
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
⚜ Для тех, кто в Москве помогаем делать крутую фотосессию и видео ролик!
whatsapp +356 9994 5252
17.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/tury-vo-francziyu/110922/komsomolka/
Комсомолка ворк
Туры во Францию | Комсомолка ворк
Внимание! Туры во Францию перейди чтобы узнать подробнее, плюс сравни предложение с аналогичными других работодателей!
Эскорт в Швеции
🇸🇪 ШВЕЦИЯ 🇸🇪
Работа в апартаментах по системе сити-тур, города Стокгольм, Гетеборг, Мальме.
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50
⚜ Стоимость часа 250💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
whatsapp +356 9994 5252
18.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/sweden/eskort-v-shveczii/110926/komsomolka/
🇸🇪 ШВЕЦИЯ 🇸🇪
Работа в апартаментах по системе сити-тур, города Стокгольм, Гетеборг, Мальме.
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50
⚜ Стоимость часа 250💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
whatsapp +356 9994 5252
18.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/sweden/eskort-v-shveczii/110926/komsomolka/
Комсомолка ворк
Эскорт в Швеции | Комсомолка ворк
Внимание! Эскорт в Швеции перейди чтобы узнать подробнее, плюс сравни предложение с аналогичными других работодателей!
Туры во Францию
🇫🇷 Франция 🇫🇷
Работа в апартаментах по системе сити-тур (проживание бесплатно), туры по городам Франции
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 (расходы наши — проживание, реклама, ваши — проезд)
⚜ Стоимость часа 250 💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре (бесплатное)
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
⚜ Для тех, кто в Москве помогаем делать крутую фотосессию и видео ролик!
whatsapp +356 9994 5252
18.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/france/tury-vo-francziyu/110922/komsomolka/
🇫🇷 Франция 🇫🇷
Работа в апартаментах по системе сити-тур (проживание бесплатно), туры по городам Франции
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 (расходы наши — проживание, реклама, ваши — проезд)
⚜ Стоимость часа 250 💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре (бесплатное)
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
⚜ Для тех, кто в Москве помогаем делать крутую фотосессию и видео ролик!
whatsapp +356 9994 5252
18.01.2022
#Эскорт
#Австрия #Амстердам #Англия #Бельгия #Варшава #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Лондон #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
https://komsomolka.work/eu/france/tury-vo-francziyu/110922/komsomolka/
Комсомолка ворк
Туры во Францию | Комсомолка ворк
Внимание! Туры во Францию перейди чтобы узнать подробнее, плюс сравни предложение с аналогичными других работодателей!
Эскорт туры во Франция
МЫ это Элитное агентство работаем с 2008 года!
Помогаем с оформлением визы, предоставляем трансфер!
Наши гости это высококлассные щедрые мужчины, которые желают приятно провести время в обществе красивой и интеллектуальной девушки!
С нами вы сможете воплотить все свои желания и мечты в реальность!
Лучшие условия работы, круглосуточная поддержка, учитываем все ваши пожелания при работе!
Ежедневные выплаты!
Встречи с постоянными гостями!
Жильё предоставляем МЫ, рекламу оплачиваем МЫ!
Успевай! Исполни свою мечту 🌹♥️
Контакты:
https://teleg.eu/Lovely_europehttps://wa.me/+33755245246
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
komsomolka
https://wp.me/p9sujq-n
МЫ это Элитное агентство работаем с 2008 года!
Помогаем с оформлением визы, предоставляем трансфер!
Наши гости это высококлассные щедрые мужчины, которые желают приятно провести время в обществе красивой и интеллектуальной девушки!
С нами вы сможете воплотить все свои желания и мечты в реальность!
Лучшие условия работы, круглосуточная поддержка, учитываем все ваши пожелания при работе!
Ежедневные выплаты!
Встречи с постоянными гостями!
Жильё предоставляем МЫ, рекламу оплачиваем МЫ!
Успевай! Исполни свою мечту 🌹♥️
Контакты:
https://teleg.eu/Lovely_europehttps://wa.me/+33755245246
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
komsomolka
https://wp.me/p9sujq-n
Туры во Францию
🇫🇷 Франция 🇫🇷
Работа в апартаментах по системе сити-тур (проживание бесплатно), туры по городам Франции
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 (расходы наши — проживание, реклама, ваши — проезд)
⚜ Стоимость часа 250 💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре (бесплатное)
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
⚜ Для тех, кто в Москве помогаем делать крутую фотосессию и видео ролик!
whatsapp +356 9994 5252
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
komsomolka
https://wp.me/p9sujq-O
🇫🇷 Франция 🇫🇷
Работа в апартаментах по системе сити-тур (проживание бесплатно), туры по городам Франции
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 (расходы наши — проживание, реклама, ваши — проезд)
⚜ Стоимость часа 250 💶
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре (бесплатное)
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜ Кредитация
⚜ Помогаем делать визу, разрешение, европейский сертификат вакцины
⚜ Для тех, кто в Москве помогаем делать крутую фотосессию и видео ролик!
whatsapp +356 9994 5252
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
komsomolka
https://wp.me/p9sujq-O
Комсомолка ворк
Туры во Францию | Комсомолка ворк
Турция! Эскорт работа в Турции! Высокий прайс! Лучшие условия!
🇹🇷 Турция 🇹🇷 Turkey 🇹🇷
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ, МНОГО РАБОТЫ И ВЫСОКИЙ ПРАЙС!!!
Я прямой работодатель.
Работаем с 2005 года.
Приглашаем девушек славянской и европейской внешности от 18-30 лет. Фотосессия или яркие фотографии из жизни обязательны!
● ТУР ОТ 14 дней
● 𝐎𝐔𝐓𝐂𝐀𝐋𝐋 (только выезды)
● Работа И Проживание
%𝟓𝟎/%𝟓𝟎
● Свободный выход в город
● У нас 𝟏𝟎𝟎% заработаешь
● Большая своя база
● Реклама бесплатно по желанию
● Никаких штрафов
● Допы и подарки ваши
● Водитель
● Выходной
● График работы с 16.00-4.00
● С -алко-нарко зависимостью просим не беспокоить !
❗ Большая просьба сначала присылаем фотографии и анкеты, а потом вопросы.. Если вы не подходите нам ,говорим сразу.
1 Час от 2200-3500 тл
2 часа от 4000-6000 тл
4 часа от 7000-9000 тл
Это легко и реально!
100% безопасность!
Работы очень много, оценивайте свои возможности 🙂 !
По всем вопросам пишите на whatsapp:
+905528260135
#европа #эскорт #турция #россия #украина
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#измир_турция_россия_украина_европа_эскортработа_izmir_turkey_эскорт_работа_высокооплачиваемаяработа_работазаграницей_работавтурции_работадлядевушек_отдых_элитныйэскорт
Yana35izmir
https://wp.me/p9sujq-2PI
🇹🇷 Турция 🇹🇷 Turkey 🇹🇷
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ, МНОГО РАБОТЫ И ВЫСОКИЙ ПРАЙС!!!
Я прямой работодатель.
Работаем с 2005 года.
Приглашаем девушек славянской и европейской внешности от 18-30 лет. Фотосессия или яркие фотографии из жизни обязательны!
● ТУР ОТ 14 дней
● 𝐎𝐔𝐓𝐂𝐀𝐋𝐋 (только выезды)
● Работа И Проживание
%𝟓𝟎/%𝟓𝟎
● Свободный выход в город
● У нас 𝟏𝟎𝟎% заработаешь
● Большая своя база
● Реклама бесплатно по желанию
● Никаких штрафов
● Допы и подарки ваши
● Водитель
● Выходной
● График работы с 16.00-4.00
● С -алко-нарко зависимостью просим не беспокоить !
❗ Большая просьба сначала присылаем фотографии и анкеты, а потом вопросы.. Если вы не подходите нам ,говорим сразу.
1 Час от 2200-3500 тл
2 часа от 4000-6000 тл
4 часа от 7000-9000 тл
Это легко и реально!
100% безопасность!
Работы очень много, оценивайте свои возможности 🙂 !
По всем вопросам пишите на whatsapp:
+905528260135
#европа #эскорт #турция #россия #украина
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#измир_турция_россия_украина_европа_эскортработа_izmir_turkey_эскорт_работа_высокооплачиваемаяработа_работазаграницей_работавтурции_работадлядевушек_отдых_элитныйэскорт
Yana35izmir
https://wp.me/p9sujq-2PI
Комсомолка ворк
Турция! Эскорт работа в Турции! Высокий прайс! Лучшие условия! | Комсомолка ворк
ФРАНЦИЯ 🇫🇷
Милые девушки приглашаем Вас к сотрудничеству!
Рассмотрим все типажи , проф фото не обязательно!
Большая база VIP клиентов
Работаем 70/30
70% Ваши!
Качественная реклама за наш счёт!
Все подробности у Вашего персонального менеджера:
WhatsApp: https://wa.me/+33780700552
Telegram: https://teleg.eu/tour_europe
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
tour_europe
https://wp.me/p9sujq-39o
Милые девушки приглашаем Вас к сотрудничеству!
Рассмотрим все типажи , проф фото не обязательно!
Большая база VIP клиентов
Работаем 70/30
70% Ваши!
Качественная реклама за наш счёт!
Все подробности у Вашего персонального менеджера:
WhatsApp: https://wa.me/+33780700552
Telegram: https://teleg.eu/tour_europe
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
tour_europe
https://wp.me/p9sujq-39o
WhatsApp.com
Share on WhatsApp
WhatsApp Messenger: More than 2 billion people
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
БЕРЛИН/ГЕРМАНИЯ. У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ РАБОТА.
🇩🇪 GERMANY BERLIN 🇩🇪
С 20-го апреля открыт набор! УСПЕЙТЕ!
🇩🇪 Приглашаем молодых, амбициозных девушек разных на работу в Германию.
💖У нас без работы не сидит никто!!!
❗От вас опрятный внешний вид и желание много зарабатывать!
🔥Работа 50/50
– От 18-30, всех типажей.
– Живем в шикарных апартаментах ЛЮКС класса.(вышлю фото по запросу)
– Работы очень много
🔥Работа организована так, что девушки находятся в безопасности, есть свободное время и выходные дни, паспорта и телефоны ВСЕГДА у Вас.
⚘Подробности на watssapp +201066437962
#Германия
#высокооплачиваемая_работа #работа_для_девушек_за_границей #Эскорт
Luca
🇩🇪 GERMANY BERLIN 🇩🇪
С 20-го апреля открыт набор! УСПЕЙТЕ!
🇩🇪 Приглашаем молодых, амбициозных девушек разных на работу в Германию.
💖У нас без работы не сидит никто!!!
❗От вас опрятный внешний вид и желание много зарабатывать!
🔥Работа 50/50
– От 18-30, всех типажей.
– Живем в шикарных апартаментах ЛЮКС класса.(вышлю фото по запросу)
– Работы очень много
🔥Работа организована так, что девушки находятся в безопасности, есть свободное время и выходные дни, паспорта и телефоны ВСЕГДА у Вас.
⚘Подробности на watssapp +201066437962
#Германия
#высокооплачиваемая_работа #работа_для_девушек_за_границей #Эскорт
Luca
VIP эскорт Германия. Большие заработки!
На работу в эскорт туры в Германию приглашаем красивых девушек от 18 до 35 лет.
Для тебя комфортные условия работы. Проживание в красивых апартаментах, живёшь одна. Цена часа 150-250 евро. VIP клиенты — богатые мужчины, привлекательные и щедрые. Тебя ждёт приятная личная жизнь и отличные впечатления! Ежедневная оплата работы. Заработок от 1000 евро в день. За 2 недели — от 15 000 евро, в месяц от 25 000 евро. Работа 50/50% с эскорт агентством. Допы и чаевые — только твои деньги. Приглашаем тебя в мир больших денег Германии! Пиши! Ждём тебя! Telegram: @Babybestlife, Whats App 79211777495
#Германия
#VIP_клиенты #богатые_мужчины #большие_заработки #высокий_доход #высокооплачиваемая_работа_в_Германии #Германия #Ежедневная_оплата #ежедневные_деньги #на_выезд #Подработка #Работа_без_опыта #работа_для_девушек_в_Германии #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #эскорт_Германия #эскорт_туры_в_Германию
Dosugescort
На работу в эскорт туры в Германию приглашаем красивых девушек от 18 до 35 лет.
Для тебя комфортные условия работы. Проживание в красивых апартаментах, живёшь одна. Цена часа 150-250 евро. VIP клиенты — богатые мужчины, привлекательные и щедрые. Тебя ждёт приятная личная жизнь и отличные впечатления! Ежедневная оплата работы. Заработок от 1000 евро в день. За 2 недели — от 15 000 евро, в месяц от 25 000 евро. Работа 50/50% с эскорт агентством. Допы и чаевые — только твои деньги. Приглашаем тебя в мир больших денег Германии! Пиши! Ждём тебя! Telegram: @Babybestlife, Whats App 79211777495
#Германия
#VIP_клиенты #богатые_мужчины #большие_заработки #высокий_доход #высокооплачиваемая_работа_в_Германии #Германия #Ежедневная_оплата #ежедневные_деньги #на_выезд #Подработка #Работа_без_опыта #работа_для_девушек_в_Германии #Работа_на_поток #Работа_с_проживание #эскорт_Германия #эскорт_туры_в_Германию
Dosugescort
Германия мои крошки 🔴🚀🔴чёткие цифры 🔴🚀🔴чёткий подход 🔴🚀🔴 все реально и безопасно 🔴🚀🔴 СЮДА ⚜💰⚜💱ВОЗВРАЩАТЬСЯ НРАВИТСЯ ДЕВОЧКАМ 🚀🔴🚀напиши 🛎💰💰💰💰💰💱💱💱💱💱
⭐⭐⭐🇩🇪Германия🇩🇪⭐⭐⭐
Берлин ✨Франкфурт✨Дюссельдорф
✨✨🌟Мы приглашаем девушек к нам в тур от недели до месяца🌟✨✨
Условия 💥:
✔️Работа 50/50
Время работы девушки выбирают себе сами!
✔️ Проживание в апартаментах. 🏢Девочки живут по два человека в комнате.
⭐За жильё платят 20 Евро в день⭐
Прайс💸
➡️✨В Берлине минимальная цена 90-120 Евро в час
➡️✨Во Франкфурте 150- 200 Евро в час
➡️✨В Дюссельдорфе 160 Евро в час.
⭐Все экстры остаются вам⭐
🌟Мбр доп услуга 30€🌟
✔️ Заработок зависит от сервиса, возраста, часов работы и хороших " правильных " профессиональных фотографий❣️
⭐ При взаимно выгодном сотрудничестве возможно повторение тура!⭐❤️
📲 По всем вопросам пишите WhatsApp:
🚀🛎🛎🛎🛎🛎я здесь Пиши
wa.me/393512840818
#Германия
#Германия_Девушки_работа
Valerio
⭐⭐⭐🇩🇪Германия🇩🇪⭐⭐⭐
Берлин ✨Франкфурт✨Дюссельдорф
✨✨🌟Мы приглашаем девушек к нам в тур от недели до месяца🌟✨✨
Условия 💥:
✔️Работа 50/50
Время работы девушки выбирают себе сами!
✔️ Проживание в апартаментах. 🏢Девочки живут по два человека в комнате.
⭐За жильё платят 20 Евро в день⭐
Прайс💸
➡️✨В Берлине минимальная цена 90-120 Евро в час
➡️✨Во Франкфурте 150- 200 Евро в час
➡️✨В Дюссельдорфе 160 Евро в час.
⭐Все экстры остаются вам⭐
🌟Мбр доп услуга 30€🌟
✔️ Заработок зависит от сервиса, возраста, часов работы и хороших " правильных " профессиональных фотографий❣️
⭐ При взаимно выгодном сотрудничестве возможно повторение тура!⭐❤️
📲 По всем вопросам пишите WhatsApp:
🚀🛎🛎🛎🛎🛎я здесь Пиши
wa.me/393512840818
#Германия
#Германия_Девушки_работа
Valerio
WhatsApp.com
Share on WhatsApp
WhatsApp Messenger: More than 2 billion people in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure, reliable messaging and calling, available on phones all over the…
Турция начало сезона
Здравствуйте уважаемые девушки, вы читаете объявление прямого работодателя (не скауты не агенство). В этом году в Стамбуле будет жарко, 15 миллионный город, сердце средиземноморского туризма, распахнул свои двери для 10 млн туристов (средняя ежегодная статистика). Предлагаю вам:
-Бесплатное проживание в отеляхд и апартаментах.
— Ежедневный расчёт где цена часа в среднем 200-350 долларов за час.
— Документы всегда при вас.
— Билеты кредитуются.
-Вежливый и адекватный коллектив настроенный на то, чтобы вы вернулись вновь.
— Мы стараемся создавать максимально комфортные условия для вашей работы, и лишь потом угодить клиенту.
Звоните пишите, более лояльного места вы не найдёте.
#Австрия #Англия #Бельгия #Бельцы #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Кишинев #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Тирасполь #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_Туры
oles7es
Здравствуйте уважаемые девушки, вы читаете объявление прямого работодателя (не скауты не агенство). В этом году в Стамбуле будет жарко, 15 миллионный город, сердце средиземноморского туризма, распахнул свои двери для 10 млн туристов (средняя ежегодная статистика). Предлагаю вам:
-Бесплатное проживание в отеляхд и апартаментах.
— Ежедневный расчёт где цена часа в среднем 200-350 долларов за час.
— Документы всегда при вас.
— Билеты кредитуются.
-Вежливый и адекватный коллектив настроенный на то, чтобы вы вернулись вновь.
— Мы стараемся создавать максимально комфортные условия для вашей работы, и лишь потом угодить клиенту.
Звоните пишите, более лояльного места вы не найдёте.
#Австрия #Англия #Бельгия #Бельцы #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Кишинев #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Тирасполь #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Работа_за_границей #Эскорт #Эскорт_Туры
oles7es
Эскорт работа в Турции! Самый Высокий прайс по Турции!
🇹🇷 Турция 🇹🇷 Turkey 🇹🇷
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ, МНОГО РАБОТЫ И ВЫСОКИЙ ПРАЙС!!!
Я прямой работодатель.
Работаем с 2005 года.
Приглашаем девушек славянской и европейской внешности от 18-30 лет. Фотосессия или яркие фотографии из жизни обязательны!
● ТУР ОТ 14 дней
● 𝐎𝐔𝐓𝐂𝐀𝐋𝐋 (только выезды)
● Работа И Проживание
%𝟓𝟎/%𝟓𝟎
● Свободный выход в город
● У нас 𝟏𝟎𝟎% заработаешь
● Большая своя база
● Реклама бесплатно по желанию
● Никаких штрафов
● Допы и подарки ваши
● Водитель
● Выходной
● График работы с 16.00-4.00
❗ Большая просьба сначала присылаем фотографии и анкеты, а потом вопросы.. Если вы не подходите нам ,говорим сразу.
1 Час от 2500 тл
2 часа от 5000 тл
4 часа от 8000 тл
Это легко и реально!
100% безопасность!
По всем вопросам пишите на whatsapp:
Wa.me/905528260135
+905528260135
#европа #турция #россия #украина
#Австрия #Азия #Англия #Афганистан #Бахрейн #Бельгия #Бельцы #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Израиль #Индия #Иордания #Испания #Италия #Кипр #Кишинев #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Тирасполь #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#escort #İstanbul #job #Turkey #work #Высокооплачиваемаяработа #Измир #молдова #работа #работа_для_девушек #Работа_за_границей #Россия #Стамбул #Турция #Турция_эскорт #Украина #Эскорт_работа
Yana35izmir
🇹🇷 Турция 🇹🇷 Turkey 🇹🇷
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ, МНОГО РАБОТЫ И ВЫСОКИЙ ПРАЙС!!!
Я прямой работодатель.
Работаем с 2005 года.
Приглашаем девушек славянской и европейской внешности от 18-30 лет. Фотосессия или яркие фотографии из жизни обязательны!
● ТУР ОТ 14 дней
● 𝐎𝐔𝐓𝐂𝐀𝐋𝐋 (только выезды)
● Работа И Проживание
%𝟓𝟎/%𝟓𝟎
● Свободный выход в город
● У нас 𝟏𝟎𝟎% заработаешь
● Большая своя база
● Реклама бесплатно по желанию
● Никаких штрафов
● Допы и подарки ваши
● Водитель
● Выходной
● График работы с 16.00-4.00
❗ Большая просьба сначала присылаем фотографии и анкеты, а потом вопросы.. Если вы не подходите нам ,говорим сразу.
1 Час от 2500 тл
2 часа от 5000 тл
4 часа от 8000 тл
Это легко и реально!
100% безопасность!
По всем вопросам пишите на whatsapp:
Wa.me/905528260135
+905528260135
#европа #турция #россия #украина
#Австрия #Азия #Англия #Афганистан #Бахрейн #Бельгия #Бельцы #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Израиль #Индия #Иордания #Испания #Италия #Кипр #Кишинев #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Тирасполь #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#escort #İstanbul #job #Turkey #work #Высокооплачиваемаяработа #Измир #молдова #работа #работа_для_девушек #Работа_за_границей #Россия #Стамбул #Турция #Турция_эскорт #Украина #Эскорт_работа
Yana35izmir
WhatsApp.com
Share on WhatsApp
WhatsApp Messenger: More than 2 billion people
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and
family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure,
reliable messaging and calling, available…
РАБОТА В ШВЕЦИИ
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
🇸🇪 ШВЕЦИЯ 🇸🇪
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Работа в апартаментах по системе сити-тур по городам.
В каждом городе до 5 дней
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 расходы: билет,такси, проживание,или 60/40 где ваши 60 и расходы ваши
⚜️ 15мин100💶
30мин 150💶
час 300💶
⚜️От 5 работ стабильно‼️
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜️график работы с 10.00-02.00
💯% РАБОТА
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ‼️
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ +48732085729
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
Sixone
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
🇸🇪 ШВЕЦИЯ 🇸🇪
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Работа в апартаментах по системе сити-тур по городам.
В каждом городе до 5 дней
⚜ Минимальный срок поездки 14 дней
⚜ Работаем 50/50 расходы: билет,такси, проживание,или 60/40 где ваши 60 и расходы ваши
⚜️ 15мин100💶
30мин 150💶
час 300💶
⚜️От 5 работ стабильно‼️
⚜ Выплаты ежедневно
⚜ Допы, чаевые — ВСЁ ВАШЕ
⚜ Проживание в апартаментах в центре
⚜ Личный местный оператор 24/7 (говорит на русском в том числе)
⚜️график работы с 10.00-02.00
💯% РАБОТА
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ‼️
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ +48732085729
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
Sixone
Работа для девушек в Германии
Хочешь купить квартиру , машину , открыть свой бизнес ? 💭
💎Мы поможем тебе осуществить твою мечту в реальность.
Хочу предложить вам тур в самый красивый город в Германии
🫧Берлин🫧
Прямой работодатель ✅
5 лет успешной работы💕
💰заработок от 8000-12000€за тур
💎 Рускоговорящие операторы на связи 24/7
💎Собственная клиентская база!
💎 График работы с 12:00-03:00
💎Работа в апартаментах 50€ сутки
💎Работа 50/50
💎Полная безопасность
💎Ваши документы всегда при Вас!
💎Рекламу 100% оплачиваем Мы!
💎Жилье находим тоже Мы!
💓 УСЛОВИЯ РАБОТЫ 💓
💸Час 140
( с допами девушка имеет чистыми за час 100 евро )
💸30 мин 90
Допы ваши , в час входит только классика .
Мбр поцелуи и тд все экстра .
Тур от 2-х недель
💓Требования к девушкам:
💓Возраст 18-27 лет
💓Адекватность
💓Стремление заработать
💓Наличие качественных фото (селфи хорошего качества)
Мы не работаем по проф. фото так как мужчины хотят видеть реальность .
Я отвечу на любой ваш вопрос
📲 +4915781179574 WhatsApp
#европа #германия
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
komsomolka
Хочешь купить квартиру , машину , открыть свой бизнес ? 💭
💎Мы поможем тебе осуществить твою мечту в реальность.
Хочу предложить вам тур в самый красивый город в Германии
🫧Берлин🫧
Прямой работодатель ✅
5 лет успешной работы💕
💰заработок от 8000-12000€за тур
💎 Рускоговорящие операторы на связи 24/7
💎Собственная клиентская база!
💎 График работы с 12:00-03:00
💎Работа в апартаментах 50€ сутки
💎Работа 50/50
💎Полная безопасность
💎Ваши документы всегда при Вас!
💎Рекламу 100% оплачиваем Мы!
💎Жилье находим тоже Мы!
💓 УСЛОВИЯ РАБОТЫ 💓
💸Час 140
( с допами девушка имеет чистыми за час 100 евро )
💸30 мин 90
Допы ваши , в час входит только классика .
Мбр поцелуи и тд все экстра .
Тур от 2-х недель
💓Требования к девушкам:
💓Возраст 18-27 лет
💓Адекватность
💓Стремление заработать
💓Наличие качественных фото (селфи хорошего качества)
Мы не работаем по проф. фото так как мужчины хотят видеть реальность .
Я отвечу на любой ваш вопрос
📲 +4915781179574 WhatsApp
#европа #германия
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Эскорт
komsomolka
ОБЕСПЕЧИМ ЖИЛЬЕМ И РАБОТОЙ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ! НИЦЦА! КАННЫ! 🇫🇷
полностью кредитуем дорогу и аренду жилья
📍300 -350 евро — 1 час, самый высокий прайс в Европе!
60/40 % — самый высокий процент в Европе !
Прямой работодатель!
Агенство с отличной репутацией находиться в рейтинге поверенных «Ферма»
https://shpargalka.work/ferma/vipescortaphrodite/
Пароль для входа 1234554321
РАБОТАЕМ С 2008 года!
⭐️⭐️⭐️ ЛУЧШЕЕ И И САМОЕ ПЕРВОЕ АГЕНСТВО В ПАРИЖЕ
📍ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК!
ЖИЛЬЁ ИЩЕМ, бронируем и кредитуем!
-Безопасность и конфиденциальность
-Высокие заработки📍
-24/ 7 поддержка на русском языке
-Дорогая реклама и маркетинг за наш счет
-Большая клиентская VIP база
-Каждый новый гость проверяется службой безопасности
-Помощь в организации поездки и оформлении документов.
-Апартаменты бронируем мы только в центральных районах города ( кредитация жилья )
— НО ! У НАС СТРОГИЙ ОТБОР ДЕВУШЕК!
📌ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРА :
WhatsApp:
https://wa.me/+33755245246
Telegramm:
https://teleg.eu/Lovely_europe
с уважением, Ваш персональный менеджер Ирина
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
Lovely_europe
ПАРИЖ! НИЦЦА! КАННЫ! 🇫🇷
полностью кредитуем дорогу и аренду жилья
📍300 -350 евро — 1 час, самый высокий прайс в Европе!
60/40 % — самый высокий процент в Европе !
Прямой работодатель!
Агенство с отличной репутацией находиться в рейтинге поверенных «Ферма»
https://shpargalka.work/ferma/vipescortaphrodite/
Пароль для входа 1234554321
РАБОТАЕМ С 2008 года!
⭐️⭐️⭐️ ЛУЧШЕЕ И И САМОЕ ПЕРВОЕ АГЕНСТВО В ПАРИЖЕ
📍ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК!
ЖИЛЬЁ ИЩЕМ, бронируем и кредитуем!
-Безопасность и конфиденциальность
-Высокие заработки📍
-24/ 7 поддержка на русском языке
-Дорогая реклама и маркетинг за наш счет
-Большая клиентская VIP база
-Каждый новый гость проверяется службой безопасности
-Помощь в организации поездки и оформлении документов.
-Апартаменты бронируем мы только в центральных районах города ( кредитация жилья )
— НО ! У НАС СТРОГИЙ ОТБОР ДЕВУШЕК!
📌ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРА :
WhatsApp:
https://wa.me/+33755245246
Telegramm:
https://teleg.eu/Lovely_europe
с уважением, Ваш персональный менеджер Ирина
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
Lovely_europe
Шпаргалка эскортницы
vipescortaphrodite.com | Отзывы эскорт агентства Афродита
Читай 100% реальные отзывы агентства vipescortaphrodite и смотри два видео как самостоятельно проверить работодателя чтобы узнать его репутацию.
*💛🌅КИПР— чудесный остров моря и солнца!*🌅💛 _Дорогие девушки, успейте занять свое место💃_ *ГАРАНТОВАНО ДЕНЕГ БУДЕТ МНОГО!💵💸*
ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАС? 💸_
Да потому что:
*💛мы агенство которое работает с проверенными заведениями класса люкс* *💛мы находимся на Кипре и являемся поддержкой девушке на протяжении всего контракта*
*💛мы предоставляем максимум информации, что у нас безопасно и денежно работать💸*
Для Вас :
◾Кредитуют билет*
◾Оформляют рабочую визу,медстраховку*
_🟡 Предоставляют *отличные условия проживания со всеми удобствами*, и главное совершенно БЕСПЛАТНО💒_
_🟡 Фейсконтроль клиентов. *Наши клиенты — очень влиятельные состоятельные люди,* которые ценят общество красивых девушек и готовы достойно за это заплатить!💸_
_🟡Конфиденциальность *на высшем уровне*👍_
_🟡 Никакой рекламы в интернете_
Высокооплачиваемая работа для девушек на Кипре — идеальный вариант для молодых, амбициозных и привлекательных💃💛🍓
What’sApp/ Viber* +90 533 879 74 04
@vika_legalkipr
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Высокооплачиваемая_работа_для_девушек_за_границей
vika_legalkipr
ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАС? 💸_
Да потому что:
*💛мы агенство которое работает с проверенными заведениями класса люкс* *💛мы находимся на Кипре и являемся поддержкой девушке на протяжении всего контракта*
*💛мы предоставляем максимум информации, что у нас безопасно и денежно работать💸*
Для Вас :
◾Кредитуют билет*
◾Оформляют рабочую визу,медстраховку*
_🟡 Предоставляют *отличные условия проживания со всеми удобствами*, и главное совершенно БЕСПЛАТНО💒_
_🟡 Фейсконтроль клиентов. *Наши клиенты — очень влиятельные состоятельные люди,* которые ценят общество красивых девушек и готовы достойно за это заплатить!💸_
_🟡Конфиденциальность *на высшем уровне*👍_
_🟡 Никакой рекламы в интернете_
Высокооплачиваемая работа для девушек на Кипре — идеальный вариант для молодых, амбициозных и привлекательных💃💛🍓
What’sApp/ Viber* +90 533 879 74 04
@vika_legalkipr
#Австрия #Англия #Бельгия #Германия #Голландия #Греция #Грузия #Дания #Европа #Испания #Италия #Кипр #Литва #Люксембург #Молдавия #Монако #Норвегия #Польша #Турция #Франция #Чехия #Швейцария #Швеция #Эстония
#Высокооплачиваемая_работа_для_девушек_за_границей
vika_legalkipr