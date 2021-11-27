Работа для девушек в Европе | Эскорт вакансии

Турция! Эскорт работа в Турции! Высокий прайс! Лучшие условия!​ТурцияTurkeyЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ, МНОГО РАБОТЫ И ВЫСОКИЙ ПРАЙС!!!Я прямой работодатель.Работаем с 2005 года.Приглашаем девушек славянской и европейской внешности от 18-30 лет. Фотосессия или яркие фотографии из жизни обязательны!● ТУР ОТ 14 дней● 𝐎𝐔𝐓𝐂𝐀𝐋𝐋 (только выезды)● Работа И Проживание%𝟓𝟎/%𝟓𝟎● Свободный выход в город● У нас 𝟏𝟎𝟎% заработаешь● Большая своя база● Реклама бесплатно по желанию● Никаких штрафов● Допы и подарки ваши● Водитель● Выходной● График работы с 16.00-4.00● С -алко-нарко зависимостью просим не беспокоить !Большая просьба сначала присылаем фотографии и анкеты, а потом вопросы.. Если вы не подходите нам ,говорим сразу.1 Час от 2200-3500 тл2 часа от 4000-6000 тл4 часа от 7000-9000 тлЭто легко и реально!100% безопасность!Работы очень много, оценивайте свои возможностиПо всем вопросам пишите на whatsapp:+905528260135Yana35izmir