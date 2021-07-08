Работа для девушек в Европе

ХОРВАТИЯ. ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК НА РАБОТУ!Хорватия богатая страна на балканском полуострове , с очень высоким заработком, но могут лететь туда только Украинки.Работаем по фикс прайсу 70/30 и 50/50 в пользу девушки.Рекламу оплачивает агентство.Работа с 12 до 2 ночи.Иногда с 10 утра когда есть бронь.Кредитуем выборочно!Час 200-300 евро.3-7 работ в день.За подробной информацией на WhatsApp +201066437962Так же работаем в Албании/Сербии/Мексике/Марокко/Куба/Черногории08.07.2021