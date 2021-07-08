Работа для девушек в Европе

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ХОРВАТИЯ. ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК НА РАБОТУ!
Хорватия богатая страна на балканском полуострове , с очень высоким заработком, но могут лететь туда только Украинки.
Работаем по фикс прайсу 70/30 и 50/50 в пользу девушки.
Рекламу оплачивает агентство.
Работа с 12 до 2 ночи.
Иногда с 10 утра когда есть бронь.
Кредитуем выборочно!
Час 200-300 евро.
3-7 работ в день.
За подробной информацией на WhatsApp +201066437962
Так же работаем в Албании/Сербии/Мексике/Марокко/Куба/Черногории
08.07.2021
#Эскорт
#Европа
https://komsomolka.work
Хорватия богатая страна на балканском полуострове , с очень высоким заработком, но могут лететь туда только Украинки.
Работаем по фикс прайсу 70/30 и 50/50 в пользу девушки.
Рекламу оплачивает агентство.
Работа с 12 до 2 ночи.
Иногда с 10 утра когда есть бронь.
Кредитуем выборочно!
Час 200-300 евро.
3-7 работ в день.
За подробной информацией на WhatsApp +201066437962
Так же работаем в Албании/Сербии/Мексике/Марокко/Куба/Черногории
08.07.2021
#Эскорт
#Европа
https://komsomolka.work
Комсомолка Ворк
Работа для девушек, Комсомолка
Высокооплачиваемая работа для девушек без опыта на доске объявлений комсомолка
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВУШКИ РАЗНЫХ ТИПАЖЕЙ НА РАБОТУ В ГЕРМАНИЮ! ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ.
Девочки, открываем новый набор Германия
– От 18-35, всех типажей.
– Живем в шикарных апартаментах ЛЮКС класса.
– Работы очень много
* РАБОТА 50/50
Работа организована так, что девушки находятся в безопасности, есть свободное время и выходные дни, паспорта и телефоны ВСЕГДА у Вас.
Подробности на watssapp +201066437962
08.07.2021
#Эскорт
#Германия
https://komsomolka.work
Девочки, открываем новый набор Германия
– От 18-35, всех типажей.
– Живем в шикарных апартаментах ЛЮКС класса.
– Работы очень много
* РАБОТА 50/50
Работа организована так, что девушки находятся в безопасности, есть свободное время и выходные дни, паспорта и телефоны ВСЕГДА у Вас.
Подробности на watssapp +201066437962
08.07.2021
#Эскорт
#Германия
https://komsomolka.work
Комсомолка Ворк
Работа для девушек, Комсомолка
Высокооплачиваемая работа для девушек без опыта на доске объявлений комсомолка