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Работа для девушек в Европе
@rabota_devushkam_evropa
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Высокооплачиваемая работа в Европе для девушек от 18 до 35 лет без опыта и образования. Каждый день публикуются новые вакансии без посредников для украинок и русских граждан. Все профессии: эскорт, консумация, хостес, танцовщица!
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Работа для девушек в Европе
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Работа для девушек в Европе
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Работа для девушек в Европе
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Работа для девушек в Европе
ХОРВАТИЯ. ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК НА РАБОТУ!

Хорватия богатая страна на балканском полуострове , с очень высоким заработком, но могут лететь туда только Украинки.
Работаем по фикс прайсу 70/30 и 50/50 в пользу девушки.
Рекламу оплачивает агентство.
Работа с 12 до 2 ночи.
Иногда с 10 утра когда есть бронь.
Кредитуем выборочно!
Час 200-300 евро.
3-7 работ в день.

За подробной информацией на WhatsApp +201066437962

Так же работаем в Албании/Сербии/Мексике/Марокко/Куба/Черногории

08.07.2021

#Эскорт

#Европа

https://komsomolka.work
Комсомолка Ворк
Работа для девушек, Комсомолка
Высокооплачиваемая работа для девушек без опыта на доске объявлений комсомолка
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Работа для девушек в Европе
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВУШКИ РАЗНЫХ ТИПАЖЕЙ НА РАБОТУ В ГЕРМАНИЮ! ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ.

Девочки, открываем новый набор Германия

– От 18-35, всех типажей.
– Живем в шикарных апартаментах ЛЮКС класса.
– Работы очень много
* РАБОТА 50/50

Работа организована так, что девушки находятся в безопасности, есть свободное время и выходные дни, паспорта и телефоны ВСЕГДА у Вас.
Подробности на watssapp +201066437962

08.07.2021

#Эскорт

#Германия

https://komsomolka.work
Комсомолка Ворк
Работа для девушек, Комсомолка
Высокооплачиваемая работа для девушек без опыта на доске объявлений комсомолка
2 views
🔗 Просмотреть запись
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